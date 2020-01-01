بعد رحيله عن مصر، هل يعود كوبر للعمل في أفريقيا؟

المدرب السابق لمنتخب مصر قد يعود لأفريقيا

يتواجد اسم الأرجنتيني هيكتور كوبر حاليًا ضمن قائمة المدربين العاطلين عن العمل، بعد إقالته من تدريب منتخب أوزباكستان في سبتمبر الماضي إثر تراجع الأداء والنتائج خاصة الخسارة أمام فلسطين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

في الوقت ذاته، يبحث اتحاد كرة القدم الغاني عن مدرب جديد لمنتخب النجوم السمراء بعد اتخاذه قرارًا قبل أسبوعين تقريبًا بإقالة جميع المدربين والأجهزة الفنية لكافة المنتخبات الوطنية التابعة له، سواء للرجال أو النساء، في إطار خطة الرئيس الجديد كورت أوكراكو لبناء اتحاد كرة قدم جديد بعد فضيحة الفساد التي تورط بها مسؤولون كبار عام 2018.

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وقد ارتبط المنتخب الغاني بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري ، لكن مصدر مقرب منه ومسؤولين في النادي نفوا الأمر تمامًا وأكدوا على تمسك المدرب بإكمال عقده مع الفريق.

أليخاندرو كامانو وفيما يبدو ترويجًا منه لموكله الأرجنتيني أبدى ترحيب كوبر بالعمل مع المنتخب الغاني، بقوله "كوبر دون وظيفة حاليًا، سيكون جاهزًا لتدريب غانا حال مُنح تلك الفرصة. غانا فريق قوي ودولة عظيمة تستطيع بدء مشروع ضخم وتحقيق إنجازات كبيرة".

"كوبر لديه الكثير من الطموحات والأحلام، هو يعمل دومًا طبقًا لهذا ويعيش حلم كل دولة، كما فعل في مصر. كوبر يُحب كذلك شعار رئيس الاتحاد الغاني الجديد "أعيدوا الحب"".

يُذكر أن صاحب الـ64 عامًا تولى تدريب المنتخب المصري في مارس 2015 وقد نجح في قيادته للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب استمر منذ التأهل لمونديال 1990 في إيطاليا، وانفصل كوبر عن الفراعنة في يوليو 2018 بعد خسارته المباريات الثلاثة في كأس العالم أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.