عمرو الجنايني يكشف كواليس الاجتماع بأندية الدوري الممتاز

رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، يناقش أندية الدوري، لتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR.

كشف عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين الاتحاد وعددًا من رؤوساء أندية الدوري الممتاز، وذلك بناء على طلب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.

الجنايني قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "الحوار كان مثمرا لوحدة الهدف بين الاتحاد والأندية خاصة فيما يتعلق بأمور المسابقة والتحكيم الذي كان محور اهتمام اللجنة منذ قدومها وتسير وفق الخطة الموضوعة لتطويره والمعلنة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وفي مقدمتها تطبيق تقنية VAR مع بداية الدور الثاني".

رئيس اللجنة الخماسية تابع: "المجتمعين اطمئنوا للترتيبات التي يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدوري ، والتي تأتي في إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة في ملاعب كرة القدم".

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وأردف: "الاجتماع تطرق إلى أمور كثيرة خارج إطار المسابقة مثل لائحة النظام الأساسي ، حيث تلاقت وجهات النظر في كثير من البنود في ظل انفتاح أعضاء اللجنة على مسئولي الأندية ممن حضروا الاجتماع أو الذين لم تشملهم دعوة السيد رئيس الاتحاد السكندري أو الذين ستجمعنا بهم لقاءات مماثلة مستقبلا".

واختتم الجنايني تصريحاته قائلًا: "الجهود الخاصة بإعادة الجماهير إلى المدرجات تستلزم تضافر كل الجهود من جميع الجهات سواء الأمن والأندية وليس اتحاد كرة القدم فقط باعتبار أن القرار في ذلك الشأن لا يعود لاتحاد الكرة".

جاء ذلك في ظل رغبة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، للوصول إلى حلول لأزمات الأندية بالدوري الممتاز، خاصة على مستوى التحكيم، بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".