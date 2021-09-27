المهاجم السوري عانى من تجدد إصابته في أواخر الموسم الماضي ومع بداية الموسم الحالي

أحدث أحد جمهور الأهلي السعودي جدلًا واسعًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، بعد الحديث عن معاناة السوري عمر السومة؛ مهاجم الراقي، من مرض مزمن لا علاج له.

العقيد هو مهاجم الأهلي السعودي الأول منذ سنوات، وهو أحد نجوم الدوري السعودي في العقد الأخير، ولم لا، فهو الهداف التاريخي للدوري فيما يخص الأجانب، ولا غنى عنه في أي مباراة خاصةً ديربي جدة المنتظر نسخته الجديدة بعد أيام.

وهنا نتعرف على القصة الكاملة لشائعة مرض عمر السومة، وكيف استقبل المهاجم السوري الخبر؟

ما هي القصة الكاملة لشائعة مرض عمر السومة؟

المغرد الذي يُدعى "أحمد المشايخ" زعم أن السومة يعاني من مرض التليف العضلي، والذي لا علاج له، مطالبًا الجماهير بدعمه خلال الفترة المقبلة.

وكتب المشايخ: "السومه يحتاج وقفة الجميع بسبب مرضه، للأسف المشكله التي يعاني منها السومه ليس لها علاج اطلاقاً وهو مرض التليف العضلي".

وأضاف: "بعد اطلاعي وجدت سببه هي رياضة الحديد العنيفه، المصاب يخسر كثير من امكانياته ويتسبب بإكتئاب حاد ويحتاج فعلا للعلاج النفسي بشكل عاجل، السومه يستحق الدعم".

وبعد الهجوم الكبير على المغرد، زعم أن السومة بنفسه تحدث عن هذا المرض، ثم عاد وحذف تغريدته، معلقًا: "لمصلحة الأهلي ودعمي للأسطورة السومه

تم حذف التغريده لأنها فهمت من بعض صغار العقول بطريقه خاطئه رغم تصريح السومه بإصابته، وكان هدفي ان نقف داعمين للأهلي وللسومه احد اساطيره، دعواتي للأهلي بالتوفيق امام الإتحاد بإذن الله وان يكفي عمر ورفاقه شر الإصابات".

لمصلحة الأهلي ودعمي للأسطورة السومه

تم حذف التغريده لأنها فهمت من بعض صغار العقول بطريقه خاطئه رغم تصريح السومه بإصابته

وكان هدفي ان نقف داعمين للأهلي وللسومه احد اساطيره

دعواتي للأهلي بالتوفيق امام الإتحاد بإذن الله وان يكفي عمر ورفاقه شر الإصابات💚 — احمد المشايخ (@a7m1d78) September 26, 2021

هل تحدث عمر السومة عن مرضه المزمن؟

المهاجم السوري تعرض للإصابة في بداية الموسم الجاري، رغم أنه قضى فترة الإعداد مع الفريق بصورة طبيعية.

وبالفعل تحدث السومة عن معاناته من تليف، لكنه لم يتحدث عن كونه ليس له علاج وأن الأمر يصل لحد الخطورة، إذ قال في تصريحاته لقناة "العربية"، في منتصف سبتمبر الجاري: "بداية القصة حدثت مع المنتخب بالبحرين، ثم تعالجت بنسبة 100%، لكن في آسيا كان هناك ضغط مباريات برمضان، كل يومين نلعب مباراة، بأول مباراة أصيب مهند عسيري، فلم يكن هناك أي مهاجم غيري، لذلك اضطررت للعب كل المباريات لمدة 90 دقيقة كاملة، وهذا لم يحدث مع أي لاعب سوى العويس وحسون وأنا.

"في المباراة الخامسة بآسيا بالدقيقة 86 تحديدًا شعرت بالإصابة مرة أخرى، وبعد الفحص ثبت وجود تمزق، المشكلة ليست كبيرة، لكن أصبحت أعاني من تليف خفيف، تعالجت، لكن لم أحصل على الوقت الكافي بالعلاج، لأن الفريق كان وضعه سيئ بجدول الترتيب في الدوري بالموسم الماضي وكان يحتاجني، أسبوع واحد بعد الإصابة وشاركت في مباراة القادسية، لكنني شعرت بالإصابة في المباراة، فحصلت على راحة بعدها".

وأضاف: "طلبت من النادي الحصول على راحة في مباراتي أبها والاتفاق، لأنهما كانتا تحصيل حاصل، وكنت استعد لخوض تصفيات كأس العالم مع سوريا، فحصلت على راحة، ثم سافرت للمنتخب ومع أول تدريب تجددت الإصابة".

السومة تابع: "تعالجت لمدة شهر أعالج نسي، لأن الأطباء كانوا في إجازة وقتها، ثم سافرت مع معسكر الإعداد مع الأهلي في تونس، وهنا أخذت وقتي بالعلاج، وتعالجت ولعبت مباريات وتم تأهيلي بشكل كامل، حتى لعبت أول مباراة في الدوري، لكن في المباراة الثانية مع أول خمس دقائق تجددت الإصابة، حزنت كثيرًا، لكن التليف هو الذي ضرني لأنني لم أعالجه".

عمر السومة يتحرك قانونيًا ضد المشجع:

الإعلامي عبد العزيز النهدي؛ المتحدث الرسمي السابق للأهلي، أكد أن المهاجم السوري سيتحرك قانونيًا ضد المغرد "المشايخ"، لإثارة الشائعات ضده، مؤكدًا عدم معاناته من أي إصابة مزمنة.

وكتب النهدي، عبر "تويتر": "الكابتن عمر السومة بخير وعافية ولله الحمد، ولا صحة نهائيا لما ورد في التغريدة أدناه، وحفظا لحقوقه التي يكفلها القانون سيتقدم بشكوى تجاه المغرد".

الكابتن عمر السومة بخير وعافية ولله الحمد، ولا صحة نهائيا لما ورد في التغريدة أدناه، وحفظا لحقوقه التي يكفلها القانون سيتقدم بشكوى تجاه المغرد. #الأهلي pic.twitter.com/NItlj7rmCR — عبدالعزيز النهدي (@abdullazizNahdi) September 26, 2021

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