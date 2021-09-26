اللاعب البرازيلي فسخ عقده بحجة ظروف أسرية طارئة!

رحل البرازيلي باولينيو؛ محترف الأهلي السعودي، وترك خلفه غضب جماهيري كبير، لكنه لا يعبًا به، بل قام بتصرف غريب استفزازي لجمهور الراقي.

لماذا رحل باولينيو؟

نجم برشلونة الأسبق انضم للراقي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، قامًا من الدوري الصيني.

وبعدما خاض باولينيو أربع مباريات بقميص الفريق الجداوي، وسجل خلالها هدفين، فاجأ الجميع بطلب فسخ عقده.

الأهلي وافق على فسخ عقد اللاعب بعد التنازل عن مستحقاته المالية في الشهر الأخير، موضحًا أنه طلب الرحيل لمرض والدته واحتراق منزله في البرازيل.

كيف استفز باولينيو جمهور الأهلي؟

رحيل باولينيو عن الراقي سبب حالة من الغضب لدى الجمهور، الذي هاجم الإدارة لموافقتها على رحيله، خاصةً وأن وضع الفريق فنيًا منذ بداية الموسم في تراجع.

وقت هجوم الجمهور على الإدارة، خرج ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، معربًا عن استيائه من موقف الجماهير، ومؤكدًا أن رحل البرازيلي كان الأفضل، بدلًا من دفع راتب كبير للاعب لا يعطي الفريق المطلوب فنيًا.

حالة الشد والجذب بين النفيعي والجمهور لم تمنع باولينيو من زيادة الأمر حدة، بالكشف عن حالته بعد ساعات من وصوله للبرازيلي.

في الساعات الماضية، قام صاحب الـ33 عامًا بنشر صورته خلال رحلة صيد مع صديقه المقرب، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

الصورة وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب رحيل اللاعب، فكيف للاعب تعاني أسرته من ظروف صعبة ويخرج هو في رحلة صيد بعد ساعات من وصوله للبلاد؟!

باولينيو إلى أين؟

وفقًا للأسباب المعلنة من قبل باولينيو، فإنه لن يتمكن من اللعب خارج الدوري البرازيلي خلال الفترة المقبلة، كي يبقى بجوار أسرته.

كانت آخر تجارب اللاعب بدوري بلاده مع نادي كورينثيانز، الذي رحل عنه في عام 2013 للانضمام لتوتنهام الإنجليزي.

وفقًا لتقارير صحفية برازيلية فإن كورينثيانز قدم حاليًا عرضًا لباولينيو للعودة لصفوفه من جديد، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن مدى موافقة اللاعب من عدمها.

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