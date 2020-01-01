علي معلول يثير القلق بالأهلي وموقف فتحي وأجايي من لقاء صن داونز

بعثة المارد الأحمر وصلت صباح اليوم إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

وصلت بعثة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز.

المارد الأحمر يلاقي بطل جنوب إفريقيا في الثالثة عصر السابع من مارس الجاري، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد أقيم في 29 من فبراير الماضي، على استاد القاهرة الدولي، وانتهى بفوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة.

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رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا استغرقت قرابة العشر ساعات، حيث توجه الفريق في البداية إلى جوهانسبرج في تسع ساعات ثم منها إلى بريتوريا وسط حراسة أمنية مشددة.

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واستقبل شريف عيسى؛ سفير مصر بجنوب إفريقيا، البعثة فور وصولها إلى جوهانسبرج، رفقة القنصل كريم الخشاب، ثم توجه معها إلى بريتوريا من أجل تذليل أي عقبات وتوفير كافة سبل الراحة.

على جانب آخر، وضع الجهاز الطبي للشياطين الحمر برنامجًا خاصًا لتجهيز التونسي علي معلول؛ الظهير الأيسر للفريق، للحاق بلقاء الإياب، بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية بعد انتهاء مباراة الذهاب.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن معلول يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر من خلال التدريبات المنفردة، للتخلص بشكل نهائي من الألم، مشيرًا إلى أنه سيشارك في المران الجماعي خلال 48 ساعة، ليكون جاهزًا لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وفي السياق نفسه، يخضع أحمد فتحي؛ الظهير الأيمن للفريق، لفحص طبي قبل مران الليلة، لتحديد موقفه بعدما تعرض لكدمة خلال لقاء الذهاب، منعته من المشاركة في مران الأمس.

أما النيجيري جونيور أجايي؛ جناح أيسر الفريق، فقد أكد الجهاز الطبي تحسن حالته، بعدما اشتكى من آلام عضلية عقب نهاية لقاء الذهاب، أدى على إثرها جلسة في الجيم بالأمس، في محاولة للتخلص من الإجهاد العضلي، ليصبح جاهزًا تمامًا لخوض مباراة الإياب.

يذكر أن صن داونز كان قد أطاح بالأهلي من ربع نهائي النسخة الماضية، بعدما هزمه في الذهاب بخماسية نظيفة في خسارة هي الأثقل في تاريخ مشاركاته الإفريقية.