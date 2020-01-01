نادر شوقي يعلن تجدد إصابة رمضان صبحي وينتقد فايلر وبركات

وكيل صاحب الـ23 عامًا يوضح الموعد الأقصى لعودته للملاعب

كشف نادر شوقي؛ وكيل أعمال رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري، عن مفاجأة في إصابته، إذ أكد تجدد إصابته، على عكس ما نفى اللاعب من قبل.

اللاعب كان قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية في ديسمبر الماضي، وكان من المفترض أن يعود للملاعب في يناير الماضي إلا أنه حتى الآن لم تكتمل جاهزيته، وسط تأكيدات من صبحي بعدم تجدد إصابته.

وأوضح وكيله، خلال تصريحاته لموقع "في الجول" حقيقة الأمر، حيث قال: "إصابة رمضان الأولى كانت مزق في العضلة الخلفية، بخلاف إصابة أخرى وهي التهاب في العضلة الإسكية أو ما يسمى بمنشأ العضلة الخلفية أو العظام أعلى الورك من الخلف، ولكي يتم علاج الإصابة الثانية يجب أولًا التئام العضلة الخلفية بنسبة 100%".

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وأضاف: "هذه الإصابة ليست مزمنة، بل عادية جدًا، لكنها فقط تحتاج لوقت من أجل العلاج، والذي يتراوح من ثمانية إلى عشرة أسابيع".

صاحب الـ23 عامًا أتم بالفعل الغياب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع، لكن لم تكتمل جاهزيته بعد، حول ذلك يوضح وكيله: "المدة طالت لأنه أثناء العلاج تجدد الإصابة، لكن حاليًا وصل التئام العضلة الخلفية إلى نسبة 90%، أي أنه سيعود للملاعب بحد أقصى أسبوعين من الآن".

بسؤاله عن رفض مجلس القلعة الحمراء لسفر اللاعب لتلقي العلاج في أوروبا: "هذا غير صحيح على الإطلاق، الإصابة لا تحتاج للسفر، وإذا كان بحاجة لذلك لما ترددنا في فعله".

اللغط حول الإصابة وصل إلى السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر، ومحمد بركات؛ مدير منتخب مصر الأول، إذ أكد الثنائي أنه ليس لديهما علم حول موعد عودته.

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وعلق نادر شوقي مستطردًا: "كان على فايلر أن يسأل الجهاز الطبي، حديثه كان غريبًا، فمن المفترض أن ينقلوا له الصورة بوضوح حتى لا يتحدث عن لاعب في فريقه بهذه الطريقة وكأنه لا يعلم عنه شيئًا".

وتابع: "الأمر نفسه لبركات، بل أنه أغرب، فمدير المنتخب عليه جمع المعلومات قبل التحدث، ببساطة كان يمكنه أن يسأل الجهاز الطبي للأهلي ثم الجهاز الطبي للمنتخب، وإذا لم يجد إجابة، فعليه أن يسألني أنا وسأوضح له كل شيء، لكن تصريحات الثنائي تضر بموسم اللاعب وتؤثر على كونه لاعب يعتمد عليه المنتخب".

يذكر أن بعثة الأهلي تطير اليوم الأحد، إلى جنوب إفريقيا دون رمضان صبحي، استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السابع من مارس الجاري.

وحقق الشياطين الحمر الفوز بالأمس أمام بطل جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء الذهاب.