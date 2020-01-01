سيد عبد الحفيظ: إصابات الأهلي بسيطة، وهذا هو موعد عودة رمضان صبحي

الأهلي تخطى صن داونز وصعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حالة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة خلال مواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا يوم أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل 1-1 ومنحت الفريق بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لإذاعة أون سبورت وتحديدًا مع الإعلامي أحمد شوبير أن الأنجولي جيراليدو والذي غادر ملعب اللقاء في الشوط الثاني تعرض لالتواء بسيط في الكاحل منعه من استكمال المباراة.

المزيد من الفرق

نصف نهائي أبطال إفريقيا - "مصري مغربي" خالص و18 لقبًا والكلمة العليا لـ"الثواني"

وأضاف حول حالة محمود متولي الذي لم يُكمل المباراة كذلك "متولي يُعاني من إجهاد في العضلة الضامة، فيما معلول اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية".

عبد الحفيظ قلل من حجم تلك الإصابات ووصفها بالبسيطة، مؤكدًا أن موقف اللاعبين فنيًا من مباراة الأربعاء في الدوري المصري يعود للمدير الفني رينيه فايلر.

نجم الأهلي السابق انتقل للحديث عن موقف رمضان صبحي الذي كان من المفترض أن يعود للملاعب منذ أسبوعين ولم يفعل، قال "رمضان تحدث معي بعد المباراة مباشرة وأكد جاهزيته التامة للعب مع الفريق، لكننا لا نتعجل عودته".

"سيتواجد معنا بحد أقصى يوم الثلاثاء في التدريبات، لكننا نفضل التمهل في الدفع به، وقد طلبت منه أن ينتظر للتأكد من سلامته الكاملة حال شعر بأي آلام حتى لو كانت بسيطة".

تابع "لدينا وقت كافٍ حتى نصف النهائي ولذا لا يوجد ما يجعلنا نُخاطر باللاعب".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أنهم في الأهلي ينتظرون قرار اتحاد الكرة المصري تجاه التظلم الذي قدمه النادي بخصوص عقوبات مباراة السوبر أمام الزمالك ضد الثلاثي جونيور أجايي ومحمود كهربا وياسر إبراهيم، مشيرًا لعدم توقيع أي عقوبة إيقاف داخلية من جانب إدارة النادي ضد كهربا وموضحًا أن غيابه عن مباراتي صن داونز كان بقرار من المدرب السويسري.