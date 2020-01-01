نصف نهائي أبطال إفريقيا - "مصري مغربي" خالص.. 18 لقبًا والكلمة العليا لـ"الثواني"

دوري أبطال إفريقيا يختار مصر والمغرب ليختار البطل من بينهم

انتهت مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تمكن الوداد من استكمال المربع الذهبي، رغم الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي في "استاد رادس".

الزمالك والأهلي والرجاء والوداد، مربعي ذهبي مغربي خالص، بطولة قوية للغاية صعب التكهن من سيفوز باللقب في هذه المنافسة الشرسة.

نجح الرباعي في الحفاظ على النتيجة الذين حققوها في لقاءات الذهاب، وعدم السقوط أمام منافسيهم في لقاءات الإياب خارج القواعد.

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وبالنظر في المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا الحالي نجد أن هناك فريقين من الدوري المصري "الزمالك والأهلي"، وفريقين من الدوري المغربي "الرجاء والوداد"، فلذلك سيكون نصف نهائي عربي مغربي خالص.

سيكون لقاء الذهاب للمباراتين في الأراضي المغربية أيام 1 أو 2 مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب للمواجهتين في القاهرة أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.

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ونجح في البطولة الحالية، أصحاب المركز الثاني هم من حققوا التأهل إلى نصف النهائي، ومن حصلوا على المراكز الأولى ودعوا المنافسات.

ومن ناحية تحقيق البطولات نجد أن الأهلي الأكثر تتويجًا ضمن المربع الذهبي بـ8 بطولات يليه الزمالك بـ5 ألقاب ومن بعدهم الرجاء بـ3 أهداف وأخيرًا الوداد بلقبين.