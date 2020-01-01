الأهلي يبدأ رحلة العودة للقاهرة، ومكافأة إجادة للاعبين

الأهلي تخطى صن داونز وصعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تبدأ بعثة النادي الأهلي مساء اليوم رحلة العودة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة عقب انتزاع بطاقة التأهل من صن داونز لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي توجه إلى بريتوريا فائزًا في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، وقد نجح في التعادل هناك 1-1 ليتأهل للمربع الذهبي حيث سيلعب ضد الوداد المغربي الذي خسر أمامه نهائي البطولة عام 2017.

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ومن المقرر أن تُغادر البعثة برئاسة محمود الخطيب مقر إقامتها بمدينة بريتوريا في السادسة والنصف من مساء اليوم مُتجهة إلى جوهانسبرج لتستقل طائرة العاشرة إلا ربع مساءً، في طريق عودتها للقاهرة التي تصلها في السادسة إلا ربع صباح غدٍ الاثنين.

من جانب آخر، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم عن صرف مكافآت إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن اللاعبين يستحقون تلك المكافأة بعد جهدهم الكبير خلال المباراة، مشيرًا لأنهم قدموا أداءً جيدًا أمام صن داونز على ملعبه ووسط جماهيره وكانوا الأقرب للفوز لولا عدم التوفيق الذي حرم أكثر من لاعب من التسجيل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانًا خفيفًا عند الرابعة من عصر اليوم في إحدى الحدائق القريبة من فندق الإقامة في بريتوريا وقبل ساعتين تقريبًا من بدء رحلة العودة للعاصمة المصرية.

الأهلي سيلعب يوم الأربعاء القادم ضد سموحة في القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري الذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 48 نقطة من 16 مباراة.