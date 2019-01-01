الأهلي يقترب من التعاقد مع محلل آداء سويسري

عنصر جديد يقترب من الانضمام للجهاز الفني للأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اقترب الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، من ضم محللًا للأداء سويسري الجنسية، استعدادًا للفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجهاز الفني للأهلي، قرر الاستعانة بمحلل آداء سويسري، بعد تولي فايلر تدريب الفريق.

شيكابالا يتعافى من إصابته وسيشارك أمام الأهلي بالسوبر

ويمتلك رينيه فايلر في الجهاز المعاون له لتدريب الأهلي، ثلاثة مدربين أجانب، وهم ديفيد سيسا المدرب العام وتوماس بنجيلي مخطط الأحمال، وميشيل مدرب حراس المرمى.

وتولى فايلر مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي الذي تمت إقالته، ليتولى بعده محمد يوسف المسؤولية مؤقتًا.

ويستعد الأهلي بطل الدوري لمواجهة الزمالك بطل الكأس مساء يوم الجمعة المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري.