شيكابالا يتعافى من إصابته وسيشارك أمام الأهلي بالسوبر

شيكابالا أصبح جاهزًا لمواجهة الأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام الأهلي، في مباراة كأس السوبر المصري القادمة.

الأهلي بطل الدوري، سيواجه الزمالك بطل الكأس، في مباراة كأس السوبر المصري، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن شيكابالا سيشارك في مباراة السوبر القادمة، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي عانى منها مؤخرًا.

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ولم يشارك شيكابالا في مباراة فريقه الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

شيكابالا شارك في تدريبات الزمالك الأخيرة، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه أمام الأهلي المقبلة.

بعثة الزمالك غادرت القاهرة إلى برج العرب، للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا لمباراة الأهلي القادمة.