أخبار الأهلي اليوم | رفض الصفقة التبادلية مع العين، وتعامل موسيماني "النفسي" مع اللاعبين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 15 ديسمبر 2020.

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موسيماني يُوضح اختلاف تعامله النفسي مع لاعبي الأهلي

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه يُعامل اللاعبين حسب شخصياتهم، موضحًا أن البعض منهم يتحمل العنف أحيانًا مثل محمد الشناوي وعمر السولية.

مضيفًا خلال حواره مع قناة دي أم سي "محمد مجدي أفشة وحسين الشحات بحاجة للشعور بالحب والقرب منهما، وهذا ما فعلته معهما. أفشة لاعب موهوب وسر استعادته لمستواه ليس أنني علمته الكرة بل تعاملت معه نفسيًا بطريقة جيدة، فهو لاعب لا يجب أن أكون معه عنيفًا على الدوام لأنه لا يحتمل هذا مثل الشناوي والسولية مثلًا".

"كهربا لاعب صعب التحكم به وإدارته، لكنه شخص جيد ولاعب موهوب وممتاز، هو فقط بحاجة لاهتمام خاص، أنا أعمله مثلما أعامل أولادي، أكون طيبًا معه أحيانًا وقاسيًا أحيانًا أخرى، لكني أحبه وأفهمه".

الأهلي يرفض إتمام صفقة تبادلية مع العين

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الأهلي رفض إتمام صفقة تبادلية مع العين الإماراتي بطلاها جناحه حسين الشحات والمهاجم لابا كودجو.

الأهلي استطلع رأي المسؤولين في العين في إمكانية التعاقد مع كودجو، لكن الرد جاء بإمكانية التخلي عنه مقابل استعادة الشحات الذي سبق أن اشتراه الأهلي من الفريق الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار.

الأهلي رفض التخلي عن الشحات وأكد رغبته شراء كودجو دون أي صفقات تبادلية.

اتحاد الكرة يُغير موعد فتح القيد الشتوي

أفادت مصادر صحفية أن اتحاد كرة القدم المصري استجاب لطلب الأندية المشاركة في البطولات القارية وقرر تقديم موعد فتح القيد الشتوي إلى 27 أو 28 يناير القادم بدلًا من فبراير كما كان مقررًا.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار المتوقع إعلانه رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة يهدف لمنح أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب فرصة قيد لاعبيهم الجدد في فترة الانتقالات الشتوية ضمن قوائمهم في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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