كهربا يسخر من مرتضى منصور ويكشف كواليس خلافه مع فضل والشناوي

لاعب الأهلي يكشف الأسرار

أكد محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي أنه لم يعتذر لمحمد فضل العضو السابق في اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري، كما كشف كواليس خلافه مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

صاحب الـ26 عامًا تحدث في عدة نقاط خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت المصرية، والبداية كانت بما حدث مع فضل خلال احتفالية الفوز بالدوري المصري الموسم الماضي.

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إذ قال "لم يحدث شيء مع محمد فضل خلال حفل التتويج بالدوري، لم أتعمد عدم مصافحته خاصة أنني أرتبط معه بعلاقة أسرية، حدث خلاف بسيط وانتهى بجلسة صلح في اتحاد كرة القدم المصري، لكني لم أعتذر له لأنني لم أخطئ في حقه، بل انتهى الأمر بقولي له أنه مثل أخي الكبير".

وعن تفاصيل خلافه مع محمد الشناوي وتغريمه من جانب الأهلي بمليون جنيه مصري، قال "اختلفت مع الشناوي داخل غرفة خلع الملابس في الأهلي، خلاف معتاد يحدث بين اللاعبين، لكن الأمر تم تضخيمه كثيرًا بواسطة بعض جماهير الزمالك لأنهم يُريدون النيل من كهربا، الأمر انتهى سريعًا والشناوي أخي ويُساعدني كثيرًا، ولم يحدث كل ما قيل عن أنني أخطأت في حق الأهلي وسيد عبد الحفيظ".

تابع حول الغرامة الضخمة "أحترم سياسة الأهلي في تطبيق العقوبات وامتثلت لتلك العقوبة الضخمة، سابقًا تأخرت عن المران لربع ساعة وعوقبت بالغرامة 20 ألف جنيه رغم أن غرامة التأخير عن المران لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، هذا لأنني أعامل في الأهلي بطريقة مختلفة، حتى لا أخطئ، وأحترم ذلك وأقبله تمامًا".

كهربا واصل حديثه بالسخرية من تصريح رئيس الزمالك مرتضى منصور، حين قال عقب حادثة الشناوي أن اللاعب هو هديته للأهلي ورئيسه محمود الخطيب، إذ قال "رئيس نادي الزمالك قال أنني هديته للأهلي، ساخرًا مني، لكني أقول له أنني قدمت موسمًا مميزًا وفزت مع الأهلي بثلاثة ألقاب وإن شاء الله تُصبح خمسة بكأسي السوبر المحلي والقاري".