أخبار الأهلي اليوم | تطعيم اللاعبين .. وحقيقة مفاوضات كودجو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 16 ديسمبر 2020.

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رسميًا .. إصابة موسيماني بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي المصري أن المسحة التي خضع لها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

الشياطين الحمر ينتظر أن يخضعوا لمسحة طبية اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. " اقرأ التفاصيل "

عبد الحفيظ يكشف حقيقة رفع اسم أجايي وعودة الشحات إلى العين

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه سيسافر إلى النيجر عبر طائرة خاصة، من أجل افتتاح مشوار الفريق بالنسخة الجديد من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه فريق سونديب من النيجر، يوم 23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير القادم. " اقرأ التفاصيل "

تطعيم لاعبي الأهلي وظهور ناصر وكدمة السولية

خاض فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، حيث شهدت التدريبات ظهور ناصر ماهر.

وشهدت التدريبات تعرض عمرو السولية لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق، حيث قام الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان عليه، قبل أن يستكمل المران بشكل طبيعي.

هل تفاوض الأهلي مع كودجو او بواليا؟

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد ول مفاوضات ناديه مع والتر بواليا، أو لابا كودجو أو سيرينو، من أجل التعاقد مع أحدهم.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية: "عندما يأتي وقت الانتقالات، سيتم عقد جلسة مع الجهاز الفني، وسيتم تحديد احتياجات الفريق".