تقارير .. إصابة موسيماني بفيروس كورونا

المدرب شعر ببعض الأعراض وخضع لمسحة على الفور

أكدت بعض التقارير الصحفية المصرية أن المسحة التي خضع لها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، بفيروس كورونا.

الشياطين الحمر ينتظر أن يخضعوا لمسحة طبية اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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وأوضحت التقارير أن موسيماني شعر ببعض أعراض الفيروس، وأجرى بعدها على الفور المسحة الطبية، التي أثبتت إيجابية حالته، ليدخل حاليًا في فترة حجر صحي لحين اكتمال شفائه.

المارد الأحمر كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى بالموسم الجاري من الدوري المحلي أمام مصر للمقاصة، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وكان المدرب الجنوب الإفريقي قد قاد الأهلي مؤخرًا لتحقيق النجمة التاسعة بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، في 27 من نوفمبر الماضي.

وبعدها بأيام، حصد موسيماني بطولة كأس مصر، بعدما تغلب على طلائع الجيش في ركلات الترجيح، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل.