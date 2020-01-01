الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة استقلال دوشنبه في ملحق دوري أبطال آسيا

الأهلي سيفتقد لعمر السومة خلال المباراة

اختتم الأهلي السعودي بقيادة مديره الفني كريستيان جروس استعداداته لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في ملحق تصفيات دوري أبطال آسيا المؤهل لدور المجموعات من البطولة.

وأخضع المدرب السويسري لاعبيه لعدد من الاختبارات البدنية والفنية للوقوف على مدى جاهزيتهم لخوض لقاء الغد المقرر إقامته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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وركز جروس على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية خلال المران الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب محمد العبد الله الفيصل بالنادي.

وطلب المدير الفني من اللاعبين في ختام المران تسديد الكرات الثابتة والمتحركة وركلات الجزاء تحسبًا لوصول المباراة لركلات الجزاء الترجيحية.

الأهلي سيفتقد خلال اللقاء لمهاجمه السوري عمر السومة والذي تعرض لإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة الرائد الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وأعلن ناديه غيابه إثر تلك الإصابة لأسبوعين قادمين.

وسيُفوت السومة بجانب مباراة ملحق دوري أبطال آسيا مباراتي الأهلي ضد العدالة والاتفاق في الجولتين الـ16 والـ17 من الدوري السعودي، وسيعود اللاعب الذي بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2014 للعب مع الفريق خلال مواجهة الوحدة في الجولة الـ18 من الدوري.

يُذكر أن الأهلي كان قد أعلن اختيار السومة بجانب جوزيف دي سوزا وماركو مارين ويوسف بلايلي من اللاعبين الأجانب لتمثيله في دوري أبطال آسيا، إذ لا يسمح الاتحاد الآسيوي سوى بوجود 4 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق أحدهم آسيوي.