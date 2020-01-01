الأهلي يكشف عن فحوى الجلسة الودية بين حسام عاشور والخطيب

اللاعب طلب عقد تلك الجلسة

كشف النادي الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن فحوى الجلسة الودية التي عُقدت بعد ظهر اليوم بين رئيسه محمود الخطيب وقائد الفريق حسام عاشور.

وطلب عاشور عقد تلك الجلسة بعدما تم إبلاغه من جانب لجنة التخطيط بعدم تجديد عقده مع الأهلي والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري بناءً على قرار المدرب رينيه فايلر.

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الأهلي أوضح عبر بيانه أن الخطيب لبى رغبة عاشور في عقد تلك الجلسة الودية، وقد شرح اللاعب خلالها الموقف كاملًا بخصوص عقده لرئيس النادي.

ومن جانبه، أكد الخطيب على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة للنادي وأنه أحد أولاده المخلصين، وقد نصحه بالاعتزال في بيته وقبول عرض الأهلي المكون من ثلاث نقاط.

ويتضمن عرض الأهلي لعاشور إقامة مباراة اعتزال كبرى كإجراء استثنائي لقرار النادي عدم إقامة أي مباريات اعتزال للاعبيه، وكذلك إعداده فنيًا أو إداريًا حسب رغبته ليكون أحد الكوادر المستقبلية في النادي، ويتحمل الأهلي تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

النقطة الثالثة هي تعاقد عاشور مع قناة النادي الأهلي الرسمية ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.