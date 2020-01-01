شوبير: حسام عاشور اتفق مع الخطيب على الاعتزال

مسمار خط وسط الأهلي اقترب تعليق حذائه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نتائج الجلسة التي عقدها محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، مع حسام عاشور؛ قائد الفريق، اليوم الثلاثاء.

رئيس القلعة الحمراء استدعى اللاعب في جلسة عاجلة، بعد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، معه قبل أيام، وإخطاره باستبعاده من قائمة الفريق بالموسم المقبل بناءً على توصيات فنية من السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني.

لجنة التخطيط أخطرت مسمار وسط الملعب بأن النادي سيمنحه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال وعدم اللعب لفريق آخر بالموسم المقبل، في الوقت الذي يرى به صاحب الـ34 عامًا أنه قادر على العطاء لمواسم أخرى إلا أنه أكد أنه يحتاج لمزيد من الوقت للتفكير في قراره. (طالع التفاصيل)

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وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتائج اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع حسام عاشور، تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه، تعيين عاشور في منصب إداري محترم بالنادي الأهلي، ظهور منتظم على قناة الأهلي".

يذكر أن عاشور قضى 16 عامًا في صفوف الفريق الأول للشياطين الحمر بعدما تم تصعيده من قطاع الناشئين عام 2004، وهو ابن الـ18 عامًا آنذاك.

ويعد قائد الشياطين الحمر واحد من أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في العالم، حيث في رصيده 34 بطولة محلية وقارية.