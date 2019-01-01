جوزيف دي سوزا جاهز لقيادة الأهلي أمام الوحدة

حرص جاهزية اللاعب البدنية التامة، للدخول إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية

ماجد جزر

تأكد الجهاز الفني بنادي الأهلي السعودي من جاهزية اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا للمشاركة مع الفريق في مباراة الفريق المقبلة بالدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي يواجه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله بـ "جدة" يوم السبت المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك سوزا في تدريبات الأهلي أمس عقب تجاوزه برنامجاً علاجياً قصيراً، نتيجة إصابة طفيفة لحقت به في مشط القدم، وشعر بها مع عودة التدريبات الأربعاء الماضي.

ويُعد سوزا أحد الركائز الأساسية في خط وسط الأهلي، ويعتمد عليه المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بشكل واضح.

الجهاز الفني بالفريق حرص على جاهزية اللاعب البدنية التامة، للدخول إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، وذلك تحضيراً للمباراة القادمة، بعد أن فضل إراحته عن المشاركة في المباراة التجريبية أمام ضمك السبت الماضي.

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يُذكر أن لاعبي الفريق عاودوا التدريبات مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للاعبين.