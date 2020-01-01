دي سوزا يُشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا للنصر

ضربة قوية للفريق السعودي

شارك جوزيف دي سوزا لاعب وسط الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة النصر مساء الخميس القادم ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

لاعب الوسط البرازيلي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي في التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها معاناته من تمزق جزئي في الأوتار مما أبعده عن التدريبات واللعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

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وقد انتظم دي سوزا في تدريب الأمس لكن تقرر خضوعه لاختبار طبي اليوم لتحديد مدى قدرته على الانخراط في التدريبات بقوة ومواجهة النصر في الدوري السعودي، وقد كانت النتائج الإيجابية وشارك اللاعب بالفعل في مناورة تدريبية استعدادًا لمباراة الخميس.

وبدأ مران اليوم بقيادة المدرب السعودي مازن بهكلي الذي خلف المقال كريستيان جروس بمحاضرة فنية شرح خلالها النهج الفني والبرنامج التدريبي استعدادًا لمباراة النصر، وقد أدى اللاعبون تدريبات بدنية اعتمدت على السرعة ومن ثم طبقوا عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية.