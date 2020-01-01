الإصابة تُبعد جوزيف دي سوزا عن بداية الأهلي في دوري أبطال آسيا

ضربة قوية للفريق السعودي

بات من المؤكد غياب جوزيف دي سوزا عن مباريات الأهلي الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ذلك بعدما أظهرت الفحوصات الطبية حاجته للعلاج لفترة 3-4 أسابيع.

لاعب الوسط البرازيلي يُعد من العناصر الأساسية والمهمة في التشكيل الأساسي للأهلي ومدربه كريستيان جروس، وقد غاب عن مباراة العدالة الأخيرة في الدوري السعودي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والتي انتهت بالتعادل 1-1على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالإحساء.

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وتعرض جوزيف دي سوزا لإصابة خلال مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا، وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب حاجته للعلاج والراحة، مما سيُبعده عن التدريبات الجماعية والمباريات لمدة شهر تقريبًا.

بهذا، سيغيب صاحب الـ30 عامًا عن مباريات الأهلي ضد الاتفاق والوحدة والفتح في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، بجانب مباراتي الوحدة الإماراتي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويمتلك الأهلي فرصة استبدال دي سوزا في قائمته لدوري أبطال آسيا حتى يوم غدٍ الإثنين، إذ كان المدرب السويسري قد اختاره بجانب الثلاثي عمر السومة وماركو مارين ويوسف بلايلي.