المؤشر وليما الأسرع في الأهلي، وفحوصات جديدة لعسيري

ملخص ما حدث في مران الأهلي ليوم أمس

خصص السويسري كريستيان جروس مران أمس الإثنين في الأهلي لقياس سرعات اللاعبين في مسافات مختلفة، بهدف الوقوف على حالتهم البدنية الحالية ووضع البرامج اللياقية الخاصة بكل لاعب.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس بعد نهاية فترة الراحة التي منحها جروس للاعبين وبلغت 4 أيام بدأت يوم الأربعاء الماضي عقب الفوز على الجندل 4-0 في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء.

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وطلب جروس من التونسي سليم الأبرق مدرب اللياقة البدنية في الأهلي إجراء اختبارات سرعة باستخدام أجهزة خاصة بقياس السرعات لتحديد سرعة كل لاعب في مسافات معينة، وقد أفادت المصادر المتابعة للتدريبات أن الثنائي سلمان المؤشر ولوكاس ليما حققا أرقامًا أفضل بوضوح من بقية زملائهما في الفريق.

إذ أفادت صحيفة الاقتصادية أن المؤشر وليما حققا رقمًا وصل إلى 20 كيلومترًا في الساعة كأعلى رقمين بين سرعات بقية اللاعبين، وأوضحت أن الجهاز الفني سيعمل على تحسين الحالة البدنية للاعبين من خلال إخضاع كل لاعب لبرنامج مناسب له.

الجزء الأخير من مران الأهلي شهد تطبيق بعض النواحي الفنية من جانب المدرب السابق للزمالك المصري، إذ قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى بينهم مناورة ميدانية طُبق خلالها بعض الأفكار التكتيكية.

من جانب آخر، بدأ اللاعب مهند عسيري الغائب عن الفريق منذ بداية الموسم لمعاناته من خشونة في الركبتين تنفيذ برنامجه العلاجي الأخير قبل انضمامه لزملائه في التدريبات الجماعية ومن ثم العودة للعب بالكرة.