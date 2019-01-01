رغم تعافيه، شكوك حول لحاق عسيري بمباراة الأهلي والفيصلي

القرار لم يتخذ بعد

تعافي مهند عسيري من خشونة الركبة التي أبعدته عن الأهلي منذ بداية الموسم، ورغم دخوله التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية إلا أن أمر خوضه مباراة الجولة العاشرة من الدوري السعودي أمام الفيصلي محل شك كبير.

ويعود هذا الشك لعدم رغبة المدير الفني كريستيان جروس المخاطرة بالدفع بالمهاجم السعودي قبل اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، خشية تعرضه لانتكاسة جديدة.

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وقد طلب المدري السويسري من جهازه المساعد رفع المعدل البدني لعسيري سريعًا بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن.

ويعود هذا الحرص من جانب جروس لخشيته خسارة أحد مهاجميه الأساسيين، عمر السومة ودجانيني تفاريس، لأي سبب كان، خاصة أن قائمة الفريق الحالية لا تضم أي مهاجم بديل يستطيع تعويضهما.

الأهلي هزم الفيحاء وديًا يوم الجمعة الماضي بهدف دون رد أحرزه مصطفى بصاص، ولم يدفع جروس بمهند عسيري منتظرًا اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.

النادي الجداوي سيستضيف الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم السبت القادم ضمن الجولة العاشرة ل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فارسي الصدارة، الهلال والنصر.