محمد الحارثي مديرًا تنفيذيًا جديدًا لفريق كرة القدم في الأهلي

تغيير إداري في النادي السعودي

أعلن الأهلي السعودي تعيين محمد الحارثي مديرًا تنفيذيًا جديدًا لفريق كرة القدم بالنادي، ذلك بناءً على توصية من المشرف العام على الكرة "الأمير منصور بن مشعل"، كما أوضح حساب النادي الرسمي على تويتر.

الإدارة الأهلاوية الجديدة برئاسة عبد الإله مؤمنة واصلت إجراء التغييرات والتعديلات في الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بفريق كرة القدم، إذ كانت قد أقالت المدرب السويسري كريستيان جروس عقب الخسارة أمام الوحدة في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، واليوم اتخذت قرارًا بتعيين الحارثي ليحل محل أحمد بامعوضة المدير التنفيذي السابق.

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وأعلن الأهلي عن قراره الجديد عبر تغريدة جاء فيها " بناء على توصية سمو المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبد الإله مؤمنة، تكليف الأستاذ محمد الحارثي للعمل مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، متمنين له التوفيق والنجاح في مهمته خلال المرحلة المقبلة".

واستعرض تويتر الأهلي السيرة الذاتية لمحمد الحارثي، موضحًا أنه سبق أن تواجد ضمن مجلس إدارة النادي وتولى منصب المشرف العام على قطاع الناشئين والشباب والأولمبي بالنادي.

وكان آخر مناصبه في النادي المدير التنفيذي لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي الأهلي عام 2019، وقد سبق أن تولى منصب المدير التنفيذي لفريق كرة القدم الأول في الفريق الجداوي عام 2013.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن النصر في الوصافة و8 نقاط عن الهلال في الصدارة.