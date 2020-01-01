تعيين فيصل زيد متحدثًا رسميًا للأهلي السعودي

التغييرات متواصلة في النادي السعودي

أعلن الأهلي السعودي تعيين فيصل بن يحيى زيد متحدثًا رسميًا باسم النادي حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرًا لإسناد ملف تطوير استراتيجية النادي الإعلامية لعضو مجلس الإدارة المهندس طارق بن عبد الله خليفة.

الإدارة الأهلاوية الجديدة برئاسة عبد الإله مؤمنة واصلت إجراء التغييرات والتعديلات في الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بفريق كرة القدم، إذ كانت قد أقالت المدرب السويسري كريستيان جروس عقب الخسارة أمام الوحدة في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، واليوم اتخذت قرارًا بتعيين محمد الحارثي ليحل محل أحمد بامعوضة المدير التنفيذي السابق لفريق كرة القدم.

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وتمنى الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن يُوفق المركز الإعلامي خلال الفترة المقبلة المهمة وأن يكون المصدر الأول والموثوق لجماهير ومحبي النادي.

وأكد النادي حرصه على التعاون مع جميع وسائل الإعلام والالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة في حال وجدت أي تجاوزات إعلامية.

واستعرض تويتر الأهلي السيرة الذاتية للمتحدث الإعلامي الجديد باسم النادي، موضحًا أنه حاصل على بكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وأنه سبق له العمل كمذيع لبرنامج أسيست الرياضي والمدرج الرياضي على إذاعة جدة، كما أنه كاتب رياضي وعضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن النصر في الوصافة و8 نقاط عن الهلال في الصدارة.