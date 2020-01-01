يغيب 10 أسابيع - نوح الموسى يعالج 3 إصابات بعملية جراحية ناجحة

اللاعب عاد من دبي أمس الإثنين

أجرى نوح الموسى؛ لاعب وسط أهلي جدة السعودي، عملية جراحية ناجحة في مدينة دبي الإماراتية، لعلاج ثلاث إصابات يعاني منها.

اللاعب وصل أمس الإثنين، إلى مدينة جدة، بعدما أجرى الجراحة في دبي على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول ، وتكللت بالنجاح.

عملية كانت لعلاج الفتاق الرياضي، والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة "بوبلجيا"، ليغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع.

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ومن المقرر أن يدخل الموسى في برنامج علاجي وتأهيلي بعد أسبوعين من الجراحة، ويستمر لمدة ثمانية أسابيع قبل أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

صاحب الـ29 عامًا شارك الموسم الجاري في سبع مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بواقع 430 دقيقة.

يذكر أن الراقي يستعد لمواجهة التعاون غدًا الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المحلي.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوصافة، و13 نقطة عن الصدارة، أما سكرى القصيم فيأتي بالمركز الثامن برصيد 29 نقطة.