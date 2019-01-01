الأهلي: لن نلعب أي مباراة قبل مواجهة الزمالك في القمة

أول رد فعل من الأهلي بعد تأجيل مواجهة الزمالك في القمة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن النادي الأهلي، عن رفضه خوض أي مباراة بالدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا احترامه وتقديره للأمن ودوره في تأمين المباريات.

جاء ذلك بعد قرار اتحاد الكرة، بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، وتقديم مباراة الزمالك والمقاولون لتقام في نفس موعد القمة، بالإضافة لتأجيل لقاء الأخير أمام أسوان.

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ونشر الأهلي بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء نصه كالآتي:

"النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية.

وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.

أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغه في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة.

لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة، أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير.

وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.

ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.

وأزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم أهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.

لذا فأن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية".