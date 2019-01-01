رئيس الزمالك: لن أواجه المقاولون وبناء الاستاد لن يستغرق عامًا

هل ينفذ رئيس الزمالك تهديده؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن رئيس نادي الزمالك، رفضه مواجهة فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل، وذلك بعد قرار لجنة المسابقات، بتأجيل مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي.

اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لدواعي أمنية، على أن يلعب الفريق الأبيض أمام نظيره المقاولون العرب يوم السبت بدلًا من لقاء القمة.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "تحدثت مع مسؤولي نادي المقاولون العرب، وأكدوا لي أنهم رافضين قرار لجنة المسابقات".

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وتابع: "أعلن رفضي خوض مباراة يوم السبت، لأن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، لم يحترم الزمالك والمقاولون العرب وأيضًا نادي أسوان".

وتحدث رئيس الزمالك عن استاد القلعة البيضاء، حيث قال: "نمتلك الآن عرضين لبناء ستاد الزمالك، وسنقوم بعرض الأمر على وزير الرياضة، وبناء الاستاد لن يستغرق عامًا".

حسام الزناتي قرر تبديل مواجهة الزمالك أمام الأهلي، بلقاء المقاولون العرب، على أن يتم إلغاء مباراة الأخير أمام أسوان.