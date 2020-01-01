وكيلهما: لا مفاوضات مع الأهلي حول بكار، ومروان محسن سيُجدد عقده

حديث مهم عن سوق الانتقالات الخاص بالفريق الأحمر

نفى وكيل اللاعبين تامر النحاس وجود مفاوضات حاليًا بين موكله ولاعب بيراميدز رجب بكار والنادي الأهلي هذا الموسم، فيما أكد على تحديد موعد لتجديد عقد موكله الآخر مروان محسن مع النادي الأحمر.

الأهلي من المتوقع أن يسعى بقوة لضم ظهير أيمن خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده وانضم إلى بيراميدز.

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النحاس تحدث عن موقف بكار قائلًا لقناة صدى البلد "كان هناك رغبة من الموسم الماضي لدى الأهلي والزمالك في التعاقد مع رجب بكار، لكن بيراميدز رفض التخلي عنه تمامًا خاصة مع فشله في ضم أحمد فتحي".

أضاف "رجب بكار يلعب في نادٍ كبير وقد جدد عقده منذ ثلاثة أشهر مع الفريق، وأراه شخصيًا من أفضل الأظهرة في أداء الأدوار الدفاعية والهجومية بتوازن ممتاز، حاليًا لا يوجد أي مفاوضات، البداية يجب أن تكون مع بيراميدز لكني أعتقد أن الأمور باتت أسهل بعد ضم فتحي".

النحاس انتقل للحديث عن موكله الآخر قائلًا "مروان محسن متبقي في عقده مع الأهلي موسم واحد، وقد تحدثت منذ فترة مع سيد عبد الحفيظ وكان هناك ترحيب تام بتجديد العقد لكن الأولوية كانت لحسم موقف الرباعي الكبير، ولذا اتفقنا على تأجيل الأمر".

"كان من المفترض أن نجتمع مع إدارة الأهلي خلال الشهر الماضي لكني تحدثت مع سيد عبد الحفيظ مجددًا واتفقنا على الجلوس معًا خلال مايو القادم للحديث عن تجديد عقد مروان محسن الذي أراه مظلوم جدًا بين الجماهير، هو أحد أهم مهاجمي مصر في آخر 10 سنوات وسيظل هكذا".