جريشة لجمهور الأهلي: لا تغضبوا مني فالأخطاء واردة

جهاد جريشة يعترف بخطأ في لقاء الأهلي وبيراميدز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب الحكم الدولي جهاد جريشة جمهور الأهلي المصري بقبول اعتذاره على الخطأ الذي وقع به خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن الحكم الخامس هو من تسبب في وقوع الخطأ.

جمهور القلعة الحمراء شن هجومًا على الحكم الدولي إثر تغاضيه عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لفريقهم خلال مواجهة بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر، ليودع الأحمر البطولة.

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وقال جريشة، خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أعلم أن جمهور الأهلي غاضب مني، أريد أن أقول لهم لا تحزنوا، في الأخير التحكيم يوم لك وآخر عليك".

وأضاف: "الخطأ غير مقصود، والحكم الخامس هو من أكد لي عدم وجود ضربة جزاء، ومن قبل غضب جمهور الزمالك مني في أحد الأخطاء كذلك، لذلك الأخطاء واردة، لكنها غير مقصودة تمامًا".

اللقاء كان قد انتهى بفوز الكتيبة الزرقاء بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لتتأهل لمواجهة حرس الحدود في دور الثمانية.

ووصف الأهلي في بيان رسمي أخطاء جريشة بالفجة التي تخطت كل الحدود. (طالع التفاصيل)