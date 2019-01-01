وليد سليمان يتخطى بركات وفلافيو ويُصبح رابع هدافي الأهلي التاريخيين في أفريقيا

ثنائية وليد سليمان حسنت مركزه في قائمة هدافي الأهلي التاريخيين في القارة السمراء

نجح الأهلي في الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان على مدار شوطي اللقاء.

وسجل النجم المخضرم هدف الأهلي الأول برأسية متقنة استغل بها تمريرة علي معلول الحاسمة، وأضاف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها زميله أحمد الشيخ.

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الهدفان رفعا رصيد وليد سليمان من الأهداف الأفريقية بالقميص الأحمر إلى 19 هدفًا، ليتخطى الثنائي محمد بركات وأمادو فلافيو (18 هدفًا لكل منهما) ويُصبح رابع هدافي الأهلي في البطولات الأفريقية.

ويتصدر قائمة هدافي الأهلي في القارة السمراء الأسطورة محمود الخطيب برصيد 37 هدفًا ويليه محمد أبو تريكة بـ32 ثم عماد متعب بـ28 هدفًا.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط في مجموعته الأفريقية بعد الفوز على بلاتينيوم إلى 6 نقاط ليتساوى بها مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني مما يجعلنا أمام مرحلة إياب قوية وحاسمة للغاية في صراع التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.