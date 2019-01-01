الأهلي يكشف حقيقة اهتمامه بالجزائري بونجاح والتعاقد مع كهربا

هل يرغب الأهلي في التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح

كشف أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة اهتمام ناديه بالتعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم فريق السد القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعض التقارير الصحفية أكدت على أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات بونجاح، بتوصية من المدرب السويسري رينيه فايلر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

توفيق قال خلال تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري: "بونجاح خارج الصورة تمامًا، ولم يتم طرح اسمه داخل النادي الأهلي، وكل ما أثير عن وجود مفاوضات معه خلال الفترة الحالية، مجرس اجتهادات صحفية ليس لها أي أساس من الصحة".

مدير التعاقدات بالأهلي تحدث أيضًا عن موقف ناديه من محمود كهربا، حيث قال: "كهربا لم يوقع للأهلي، ولا نعرف حتى الآن متطلبات الجهاز الفني في يناير القادم".

أمير توفيق واصل: "فايلر لم يتحدث حتى الآن عن اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي، أو اللاعبين الذين سيرحلون، لأنه مشغول حاليًا مع الفريق، ومبارياته الإفريقية والمحلية".

واختتم توفيق تصريحاته قائلًا: "لجنة التعاقدات ستقوم علي الفور بتلبية مطالب الجهاز الفني في حالة قيام فايلر بتحديد احتياجاته من صفقات ومنحها الضوء الأخضر للتحرك".

جاء ذلك لتوضيح كافة الأمور، حول رغبة الأهلي في التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح، والمصري محمود كهربا، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.