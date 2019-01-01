جاريدو: جاهزون لمواجهة الأهلي والفوز بنقاط المباراة

مواجهة قوية بين الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، التي ستشهد منافسة قوية على الـ3 نقاط.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الأهلي، غدًا الجمعة، على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لخطف الـ3 نقاط أمام النجم الساحلي، في بداية مشواره الإفريقي نحو اللقب التاسع في تاريخه بعد غياب ليس بقصير عن منصات التتويج الإفريقية.

وقال جاريدو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نبحث عن الفوز أمام الأهلي ولا أي شيء غيره في مباراة الغد".

وأضاف: "استعدنا جيدًا لمواجهة الأهلي وللبطولة بشكل عام بقوة للحصول على نقاط المباريات المقبلة، ونمتلك الكثير من القدرات ولاعبين مميزين".

وتابع: "دوري أبطال إفريقيا هي الأقوى والأهم داخل القارة، وأفضل الأندية تشارك بها ونعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق اللقب الموسم الحالي".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، بجانب كلًا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.