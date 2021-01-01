قبل مواجهة بالميراس .. حوار مع صديقتي البرازيلية: مصر تعني صلاح والأهلي يصيبنا بالارتباك!

حوار مصري برازيلي قبل مقابلة الأهلي وبالميراس

تشغل مقابلة الأهلي مع بالميراس لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية أذهان الجمهور المصري الطامح لاعتلاء المنصات والتتويج بالبرونزية.

"جول" استغل فرصة اللقاء المصري البرازيلي وقمنا بسؤال وجواب بين هيثم محمد من النسخة العربية، ورايسا سيمبليسيو من النسخة البرازيلية، حوار حاولا فيه التعرف على فكرة كلاً من مصر والبرازيل وجمهور البلدين في الآخر قبل موقعة الخميس.

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البداية مع أسئلة مصرية للجانب البرازيلي..

في السنوات الماضية خطف فلامينجو الأنظار، ولم يلحظ الكثيرون صعود بالميراس حتى فاز بكأس ليبرتادوريس، كيف حدث ذلك؟

فلامينجو يقدم كرة ممتعة، عكس بالميراس الذي يعتمد على النظام وليس اللعب الجذاب، قدم مباريات مميزة مثل الذهاب مع ريفر ولكن العودة كانت كارثية، نقطة أخرى هي أن الوباء جعل الرزنامة العام الحالي كارثية على الفرق مما ترك أثره على المستوى المقدم.

الصحف وصفت نهائي ليبرتادوريس الأخير بين بالميراس وسانتوس بأنه كان دون المستوى، ما السبب؟

الفريقان يعتمدان على المرتدات وهذا أثر قليلاً، بالإضافة لكونه لقاءً كلاسيكياً لأن الفريقين من ساو باولو، مع عدم نسيان ضغط الرزنامة ولعب عديد المباريات في فترة قصيرة، النتيجة أنك أصبحت أمام فريقين بنفس الأسلوب، دفاعاً وهجوماً ويعرفان بعضهما جيداً.

لنتحدث عن خصم الأهلي بالميراس، الأكثر شهرة هما فيليبي ميلو ولويز أدريانو وفينيا هدف ميلان، من أيضاً؟

جوستافو جوميز المدافع لاعب مهم للغاية، ويفيرتون هو الأفضل هذا العام ويلعب مع المنتخب وكان حارس البرازيل عند التتويج بالميدالية الذهبية بالأولمبياد، روني لاعب تعرض للانتقادات ولكن كان محورياً في ليبرتادوريس، هناك أيضاً جابرييل مينينو الذي يراهن عليه تيتي في المنتخب البرازيلي.

البعض يقول إن مشاركة بالميراس في كأس العالم للأندية بعد أيام من الفوز بكأس ليبرتادوريس كانت لها أثراً سلبياً، هل هذا صحيح؟

أعتقد ذلك، ولكن بالميراس كان قد بدأ في الانهيار بالفعل منذ اللقاءات الأخيرة في الدوري المحلي وليبرتادوريس، ضغط المباريات ترك أثراً كذلك ولكن لا يجب أن نتجاهل أن تيجريس قدم مباراة مميزة أيضاً، بالميراس لعب بدون أي إبداع وخطأ لوان كان قاتلاً والفريق لم يستغل سلاح المرتدات، هذه الأمور كانت حاسمة.

هل بالميراس مهتم بالمركز الثالث أم أن الحماسة قلت؟

الفوز بالمركز الثالث أصبح حتمياً، إذا خسر المنافسون والإعلام لن يرحموه، الأمر سيصنف كفشل، هو كذلك كونه لم يبلغ النهائي، وعدم تحقيق المركز الثالث سيكون فشلاً إضافياً.

ما رأي جمهور بالميراس في الخسارة من تيجريس؟

كما قلت، هناك غضب وعدم بلوغ النهائي يصنف كفشل ولكن البعض كان سعيداً بالخسارة الآن وعدم التعرض لخسارة ضخمة أمام بايرن! سيتعافون سريعاً.

لنتحدث عن الأهلي، هل تعرفونه في البرازيل، وما هي الفكرة العامة عنه وعن الكرة المصرية؟

الأهلي ليس معروفاً كثيراً في البرازيل، فقط في سوق الانتقالات عندما يتم ربط اللاعبين به، في الطبيعي الجمهور يصاب بالارتباك، هل هو الأهلي السعودي أم القطري أم الإماراتي، وبدرجة أقل المصري!

من هو المصري الأشهر في البرازيل، في الأهلي أو في العموم؟

عندما تقول مصر في البرازيل فوراً يأتي ذكر مو صلاح، هو شخصية عالمية ومحبوب للغاية في البرازيل، في المجمل البرازيليون لا يعرفون الكثير عن الكرة في المنطقة العربية أو إفريقيا.

في النهاية، ما توقعاتك للمباراة؟

أعتقد أن بالميراس قد يواجه متاعب إذا لم يلعب جيداً مرة أخرى، الفرق التي تشارك في البطولة منظمة وتلعب جيداً وهذا ينطبق على الأهلي، على الكرة البرازيلية التوقف عن الغرور وإدراك أن هناك مراكز أخرى للكرة تقدم مستويات طيبة، برأيي سيفوز بالميراس ولكن ليس بسهولة.

والآن لنعكس الآية..

كيف يرى الأهلي بالميراس والفرق البرازيلية في العموم؟

هناك احترام كبير للفريق الذي حقق ليبرتادوريس، ولكن النهائي وقبله العودة أمام ريفر، ثم الخسارة من تيجريس أظهرت أن الفريق ليس بتلك القوة ويمكن التنافس معه، في المجمل المصريون يحترمون كثيراً الكرة البرازيلية وفرقها وتصنف كفرق مهارية.

كيف يلعب الأهلي؟ قام بمباراة طيبة أمام بايرن ميونخ

في وجود بيتسو موسيماني، المدرب الذي قاده للثلاثية بعد وصوله في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، أصبح الفريق منظماً للغاية ويملك خط وسط صلب يحارب على كل كرة، ويعتمد على لاعبين جيدين بالكرة مثل محمد مجدي قفشة وحسين الشحات. ربما تلك ليس أفضل نسخ الأهلي تاريخياً ولكنها هي من أعادت بطولة إفريقيا بعد سنوات من الانتظار.

اللاعبون البرازيليون في أوروبا والمنتخب البرازيلي يعرفهم الجميع، ولكن هل الجمهور في بلدك يتابع الدوري البرازيلي؟

فارق التوقيت يصعب الأمر، قليلون هم من يتابعونه، ولكن مؤخراً اهتموا بنهائي ليبرتادوريس وتابعوه عن كثب.

ما هي المشاكل التي قد يشكلها الأهلي لبالميراس، ومن هم أخطر لاعبيه؟

الأهلي سيفتقد علي معلول الظهير الأيسر الخطير للإصابة، كذلك حسين الشحات ومحمود كهربا بسبب خرق البروتوكول الصحي، ولذا موسيماني سيكون مجبراً على إجراء عدة تغييرات، ولكن في المجمل الفريق متماسك ويعرف كيف يدافع جيداً وينتظر فرصته.

أخطر اللاعبين هو قفشة صاحب هدف الفوز في نهائي إفريقيا على الزمالك في الديربي القاهري، هناك أيضاً طاهر محمد طاهر، جناح جيد والكرة معه ويعرف كيف ينطلق للأمام، كذلك أليو ديانج الذي تعجب الكثيرون من عدم مشاركته أساسياً في المباريات السابقة.

ماذا يعني كأس العالم للأندية للمصريين؟

الكثير! بالنسبة لجمهور الأهلي هو مثل كأس العالم الأساسية، هو فرصة للانفتاح على العالم والظهور على الخريطة الكروية ومنافسة كبار القوم، الفريق يملك باعاً في البطولة ودائماً يسعى لبلوغها كما فعل في الماضي.

كيف تتوقع أن تكون المباراة؟

مباراة تكتيكية ومغلقة، الفريقان مجهدان، الأهلي بسبب لقاء بايرن وكونه لعب مباراتين حتى الآن في البطولة، بينما بالميراس لن يحصل على الفرصة للراحة بعد النهائي القاري، برأيي الأهلي سيكون متحفزاً أكثر للفوز كون الحلول ثالثاً يعد إنجازاً كبيراً له، بينما قد يكون حماس بالميراس أقل لأن الهدف الأساسي كان بلوغ النهائي.

هل توقع المصريون أن يواجه الأهلي بالميراس؟

الجمهور المصري توقع أن يبلغ بالميراس النهائي، غالباً أنا وأنتي فقط من توقعنا تلك المباراة في حديثنا قبل أيام!



