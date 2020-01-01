الوحدة والأهلي .. اختبار جدي لتطور العنابي وفرصة جروس للرد على الانتقادات

مباراة صعبة للفريقين

يحل الأهلي السعودي ضيفًا على الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين على استاد آل نهيان، في لقاء منتظر يعد بالكثير من المتعة والإثارة.

ويطمح الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تكون بمثابة الانطلاقة الأفضل لهما نحو التأهل للمراحل الإقصائية ومن ثم العمل على تحقيق حلم الفوز باللقب الثمين الذي توج به الهلال السعودي في الموسم الماضي.

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الأهلي كان قد هزم الاتفاق في آخر جولات الدوري السعودي ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب ويُقلص الفارق مع النصر في وصافة الهلال إلى نقطتين فقط.

فيما واصل الوحدة صحوته الأخيرة وهزم بني ياس 3-0 وهو انتصاره الخامس على التوالي في دوري الخليج العربي الإماراتي مما جعله يتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة في الثاني و7 نقاط عن شباب الأهلي دبي في الصدارة.

يدخل الوحدة المباراة بقائمة مكتملة ودون غيابات تقريبًا، فيما يغيب عن الأهلي نجمه عمر السومة للإصابة، ولم يحسم المدرب كريستيان جروس موقف الثنائي سعيد المولد ويوسف بلايلي وقد تحدثت عدة تقارير عن غيابهما للإصابة كذلك.

الأهلي بالطبع سيفتقد لنجومه الأجانب الثلاثة غير المسجلين في قائمته القارية، جوستافو دي سوزا وأليكس ساريتش وماركو مارين.

المباراة صعبة جدًا على الطرفين، إذ يتسلح الوحدة بعاملي الأرض والجمهور لكن الأهلي يدخل اللقاء بالكثير من الخبرة والشخصية والقدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة.

والجميل أن الفريقين يعيشان أفضل حالاتهما الفنية حاليًا خاصة الوحدة، ولذا المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة.

بالنسبة للفريق الإماراتي هي الاختبار الأصعب والأكثر جدية لتطوره وتحسنه بعد صفقات سوق الانتقالات الشتوي، وبالنسبة للطرف السعودي هي أفضل فرصة من جروس للرد على كافة منتقديه والحديث الجدلي حول مستقبله مؤخرًا.

الفريقان بعجان بالنجوم الكبار، لكن بالطبع يأتي سيباستيان تيجالي على رأسهم بالكثير من القدرات الفنية الممتازة والخبرة والشخصية، وقد استعاد مؤخرًا حاسته التهديفية وخطورته ويعيش الآن حالة كبيرة من الثقة بعد حصوله على الجنسية الإماراتية واستعداده لتمثيل الأبيض.