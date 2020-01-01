درس عسيري؟ .. الهلال يمنع لاعبيه من الظهور المباشر في السوشيال ميديا

القضية مثار الجدل حاليًا في السعودية

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية النقاب عن توجيه إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل خطابًا للاعبي الفريق بشأن الظهور في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحمل الخطاب حسب الصحيفة توجيهات صارمة من الإدارة بمنع اللاعبين من الظهور في لقاءات مباشرة عبر خاصة البث في السوشيال ميديا، سواء كان من خلال حساباتهم الشخصية أو حسابات غيرهم.

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وأكدت الإدارة على وجوب التنسيق مع المركز الإعلامي في الهلال قبل إقدام أي لاعب على مثل تلك الخطوة.

وجاءت تلك التوجيهات الصارمة من إدارة الزعيم عقب ملاحظة ظهور اللاعبين بشكل مبالغ به في "البث المباشر" على السوشيال ميديا، إذ ظهور اللاعبون 11 مرة يوم أمس فقط.

وقد ربط الجمهور السعودي ذلك القرار أيضًا مع الجدل الذي أثير مؤخرًا بسبب تصريحات مهاجم الأهلي السعودي مهند عسيري حين كان في لقاء مباشر مع لاعب الهلال "هتان باهبري"، إذ رأى العديد منهم أن إدارة الهلال تعلمت الدرس وأرادت تجنيب لاعبيها مثل تلك المواقف الجدلية.

المهاجم السعودي كان قد قال لباهبري أنه محق في الانتقال للهلال لأنه نادٍ كبير يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه، وهو ما أغضب جمهور الراقي كثيرًا كونهم رأوا في تلك التصريحات تقليلًا من ناديهم وتصريحًا مباشرًا من عسيري حول رغبته ارتداء القميص الأزرق.

صاحب الـ33 عامًا تحدث بعد ذلك الجدل مؤكدًا أنه أسيء فهم تصريحاته وأن البعض يُحاول الإيقاع بينه وبين الجمهور الأهلاوي، وتُجري إدارة النادي حاليًا تحقيقًا في الأمر ويُتوقع أن تُوقع غرامة مالية على عسيري.