إدارة الأهلي تؤجل البت في عقوبة مهند عسيري

القضية مثار الجدل حاليًا في السعودية

أجلت إدارة الأهلي السعودي اتخاذ قرارها بشأن قضية مهاجم الفريق مهند عسيري لحيد رؤية ودراسة مقطع الفيديو الذي يُظهر تصريحاته حين كان بصحبة لاعب الهلال هتان باهبري.

المهاجم السعودي كان قد قال لباهبري أنه محق في الانتقال للهلال لأنه نادٍ كبير يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه، وهو ما أغضب جمهور الراقي كثيرًا كونهم رأوا في تلك التصريحات تقليلًا من ناديهم وتصريحًا مباشرًا من عسيري حول رغبته ارتداء القميص الأزرق.

صاحب الـ33 عامًا تحدث بعد ذلك الجدل مؤكدًا أنه أسيء فهم تصريحاته وأن البعض يُحاول الإيقاع بينه وبين الجمهور الأهلاوي، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن محمد الحارثي المدير التنفيذي للفريق الأول بالأهلي تواصل مع عسيري هاتفيًا مساء أمس وتحدثا مطولًا عن الحادثة.

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وأضافت أن عسيري شرح كافة التفاصيل حول الفيديو والتصريحات مثار الجدل للحارثي، وقد طلب الأخير من اللاعب إرسال المقطع كاملًا له لمشاهدته ودراسته قبل اتخاذ القرار المناسب.