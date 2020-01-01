الهلال: لم نمنع اللاعبين من الظهور في السوشيال ميديا

مدير المركز الإعلامي يُوضح القرار

أكد هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في الهلال أن النادي لم يمنع لاعبيه من الظهور في السوشيال ميديا، موضحًا أن هذا الأمر حق شخصي للاعبين.

وكانت إدارة النادي السعودي قد وجهت خطابًا للاعبين يوم أمس يحمل توجيهات صارمة بمنعهم من الظهور في لقاءات مباشرة عبر خاصة البث في السوشيال ميديا، سواء كان من خلال حساباتهم الشخصية أو حسابات غيرهم.

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وأكدت الإدارة على وجوب التنسيق مع المركز الإعلامي في الهلال قبل إقدام أي لاعب على مثل تلك الخطوة.

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن الكثيري قوله أن تلك الإجراءات ليست وليدة اليوم لينفي ضمنيًا أن يكون لقضية مهند عسيري مهاجم الأهلي السعودي الأخيرة دور في إصدارها.

إذ قال "هي إجراءات معمول بها منذ فترة طويلة ولم يتخذ إجراء جديد حول هذا الأمر".

وأضاف موضحًا حيثيات القرار "للتوضيح لا يوجد منع من ظهور أحد، فقط المطلوب التنسيق مع المركز الإعلامي ضمن الإجراءات المتبعة، ظهور بعض اللاعبين عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل للحديث عن حياتهم ويومياتهم حق شخصي للاعب نفسه".