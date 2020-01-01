بعد اتهامه بالإساءة للأهلي .. النصر يطالب بإيقاف جوميس ونجم العالمي السابق يدافع عنه

المهاجم الفرنسي أثار غضب الأهلاوية

تسبب الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، في حالة من الغضب بين جمهور الأهلي، صباح اليوم الخميس، بعد وصفه للراقي بوصف عنصري، دفع البعض للمطالبة بمعاقبته.

الزعيم يحل ضيفًا بعد قليل على الراقي، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقام المهاجم الفرنسي بنشر فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا عليه: "صباح الخير وصباح جلد الطحالب"، مما تسبب في شن هجوم حاد عليه من قبل جمهور النادي الجداوي.

وعلق سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم النادي العاصمي، على الفيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى قبل لقاء الأهلي والهلال بأن يسارع الرجل الوقور والرئيس المحترم الأستاذ فهد بن نافل بتقديم اعتذاره لجمهور النادي الأهلي ورجاله وإدارته عن ما بدر من المحترف قوميز في حسابه على الإنستقرام، لتعزيز التنافس الشريف وإشاعة روح المحبة والفروسية بين الأندية".

#غوميز_يسي_للاهلي

أتمنى قبل لقاء الآهلي و الهلال بأن يسارع الرجل الوقور و الرئيس المحترم الأستاذ #فهد_بن_نافل بتقديم إعتذاره لجمهور النادي الأهلي و رجاله و إدارته عن ما بدر من المحترف قوميز في حسابه في #الإنستقرام

لتعزيز التنافس الشريف و إشاعة روح المحبة و الفروسية بين الأندية — سعود الصرامي (@L9arami) August 20, 2020

لكن كان لفهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، رأيًا آخر، إذ كتب: "لا يوجد تركيز في الإساءه من قبل بيتروس وقوميز لانهم لا يعرفون اللغة العربية، المبدأ يجب ان لا يتغير بتغير الشعار، كلاهما محترم وحابين مجتمعنا ونحن فخورين بتواجدهما بيننا".

لا يوجد تركيز في الإساءه

من قبل بيتروس وقوميز

لانهم لا يعرفون اللغة العربية



المبدأ يحب ان لا يتغير بتغير الشعار



كلاهما محترم وحابين مجتمعنا

و نحن فخورين بتواجدهما بيننا ..🇸🇦 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) August 20, 2020

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يأتي الراقي في المركز الثالث بـ43 نقطة.