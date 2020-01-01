إكرامي: اخترنا الطريق الصعب وبأنفسنا تخطيناه

حارس الأهلي: التعادل أمام الهلال النتيجة الأهم بالمجموعات

وصف شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، تعادل فريقه أمام الهلال السوداني بالنتيجة الأهم خلال مشواره الفريق بالبطولة، مؤكدًا أنه رفقة زملائه سيستمرون حتى النهاية لحصد اللقب.

المارد الأحمر تأهل بعدما تعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل منهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية. (طالع تقرير المباراة)

صعود الشياطين الحمر جاء كثان المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي بـ12 نقطة، بينما ودع الفريق السوداني البطولة بحصده عشر نقاط، وحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

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وكتب إكرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتيجة إيجابية هي الأهم في دور المجموعات، تضع الأهلي في مكانه الطبيعي في دور الـ8".

وأضاف: "اخترنا الطريق الصعب وبأنفسنا تخطيناه، بإذن الله سنستمر حتى النهاية، فمن يريد ترك بصمة في تاريخ الأهلي، فليقاتل من أجل الألقاب القارية".

نتيجه ايجابيه هي الأهم في دوري المجموعات تضع الأهلي في مكانه الطبيعي في دور ال٨،اخترنا الطريق الصعب و بانفسنا تخطيناه،بإذن الله سنستمر حتي النهاية،فمن يريد ترك بصمه في تاريخ الأهلي فليقاتل من اجل الألقاب القارية. — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 1, 2020

يذكر أن قرعة ربع النهائي من المقرر أن تقام في الخامس من فبراير الجاري، ومن المقرر أن يلاقي الشياطين الحمر مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي.