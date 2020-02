لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية - 8 أبطال في ربع النهائي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بوصول النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري، كأول وثاني المجموعة الثانية على الترتيب.

الفريق المصري تأهل بعدما تعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل منهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ11.

أما جوهرة الساحل فصعد بعدما تغلب على بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية نظيفة، على الملعب الأولمبي برادس.

وسط اقتحام للملعب وشغب جماهيري - الأهلي يخطف بطاقة التأهل لربع النهائي

وبذلك يرافق الأهلي والنجم، كل من الزمالك المصري، مازيمبي الكونغولي، الرجاء والوداد المغربيين، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

الثمانية فرق جميعها توج من قبل بطلًا للقارة السمراء، ليكون ربع نهائي 2020 تاريخيًا، حيث لم تحدث من قبل أن يجمع هذا الدور أبطال سابقين للبطولة.

الأهلي يأتي في صدارة هذه الفرق برصيد ثمانية بطولات، يليه الزمالك ومازيمبي بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي بأربعة بطولات، ثم الرجاء بثلاثة كؤوس، يليه الوداد لقبين، وأخيرًا النجم الساحلي وصن داونز بلقب لكل منهما.

🇪🇬 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🇪🇬 🏆🏆🏆🏆🏆

🇨🇩 🏆🏆🏆🏆🏆

🇹🇳 🏆🏆🏆🏆

🇲🇦 Raja 🏆🏆🏆

🇲🇦 Wydad 🏆🏆

🇹🇳 Étoile du Sahel 🏆

🇿🇦 Sundowns 🏆



HISTORY!



For the first time ever 8⃣ #TotalCAFCL winners in the quarter finals! pic.twitter.com/xET4VZWeHl