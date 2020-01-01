من الأفضل بين أمرابط وكاريلو؟ من هو أفضل لاعب سعودي؟ عمر السومة يُجيب

مهاجم الأهلي يُجيب على أسئلة جماهيره

أشاد عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي بلاعبي الهلال والنصر أندريه كاريلو ونور الدين أمرابط، لكن مفضلًا الجناح المغربي لقدراته الهائلة على صعيد صناعة الأهداف والفرص السانحة للتسجيل لزملائه.

المهاجم السوري متواجد في منزله حاليًا شأنه شأن جميع لاعبي كرة القدم في العالم نتيجة توقف النشاط الكروي ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد استغل تلك الفترة للحديث مع جماهيره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

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وقد سُئل السومة عن أفضل لاعب واجهه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي فأجاب "محليًا هو بالتأكيد سالم الدوسري نجم الهلال، فهو لاعب مميز وسريع ومراوغ يستطيع تسجيل الأهداف وصناعتها، أما من المحترفين هو كارلوس إدواردو الذي ترك بصمة في كل مباراة واجهته خلالها".

وأكد "العقيد" أنه سيتجه للعمل التجاري الخاص بعد اعتزال كرة القدم، لكن مع عدم استبعاد العمل في المجال الكروي، قبل أن يقول أنه استفاد من فترة الحجر المنزلي في الاقتراب من أسرته وأولاده وكذلك التواصل بصورة أكبر مع جماهيره وأخيرًا تحسين وتطوير قدراته.

ووصف اللاعب صاحب الـ31 عامًا لحظة الفوز بالدوري السوري مع شباب الفتوة عام 2007 والدوري السعودي مع الأهلي وإحراز هدف المنتخب السوري ضد الإيراني في تصفيات كأس العالم بأنها أسعد وأفضل لحظاته الكروية، فيما كانت أصعب لحظاته عام 2009 حين سقط نادي الفتوة لدوري الدرجة الثانية.