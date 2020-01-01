رفض استئناف الهلال ضد عقوبات مباراة الأهلي

العقوبات أصبحت أمرًا واقعًا

أعلن نادي الهلال السوداني رسميًا عن رفض لجنة الاستئنافات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استئناف النادي ضد العقوبات التي فُرضت عليه من لجنة الانضباط بخصوص مباراة الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

الهلال استضاف الأهلي في مباراة حاسمة في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا خلال فبراير الماضي، وقد توقف اللقاء لمدة 10 دقائق تقريبًا بسبب أحداث شغب من جماهيره.

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وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 الذي منح الأهلي بطاقة الصعود لدور الـ8 في البطولة، وقد وقعت لجنة المسابقات عدة عقوبات على الهلال أبرزها حرمانه من جماهيره لمدة 4 مباريات.

وأوضح النادي السوداني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن لجنة الاستئنافات في الكاف أيدت قرارات لجنة الانضباط والعقوبات التي اتخذتها بحقه.

ومن جانبه، أصدر الاتحاد السوداني بيانًا رسميًا أكد فيه رفض الكاف لاستئناف الهلال وتأكيد العقوبات عليه بالحرمان من الجماهير والغرامة المالية.

يُذكر أن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستلعب ذهابًا وإيابًا بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء في الأسبوع الأول من مايو القادم، فيما سيُقام النهائي يوم 29 مايو في الكاميرون.