جوميس أكثر حسمًا ودقة وجماعية من السومة في الدوري السعودي هذا الموسم

مباراة منتظرة في الدوري السعودي مساء غدٍ بين الهلال والأهلي

ينطلق في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء اللقاء المنتظر والمؤجل من الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي يجمع الهلال مع ضيفه الأهلي في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

بعيدًا عن المواجهة الكبرى بين الفريقين، هناك معركة أخرى منتظرة بين اثنين من أفضل مهاجمي الدوري السعودي، وهما بافيتيمبي جوميس نجم الهلال وعمر السومة أسطورة هجوم الأهلي .

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الأرقام والإحصائيات الخاصة باللاعبين في الدوري السعودي هذا الموسم تميل بوضوح لصالح الهداف الفرنسي، إذ لعب جوميس 11 مباراة هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سجل خلالهم 9 أهداف دون استخدام ركلات الجزاء أبدًا، فيما لم يُحرز السومة سوى 6 أهداف في نفس العدد من المباريات، منهم هدفين من ركلات الجزاء.

الرقم المثير للإعجاب هو صناعة جوميس لأربعة أهداف للهلال هذا الموسم في الدوري السعودي، فيما لم يصنع المهاجم السوري أي هدف، وقد صنع الفرنسي لزملائه 10 فرص منهم 4 مؤكدة للتسجيل فيما لم يصنع السومة سوى 3 فرص لم تكن أيًا منهم مؤكدة ... دليل واضح على جماعية الفرنسي ولعبه دورًا مهمًا ومؤثرًا في منظومة الهلال الهجومية.

حقيقة واحدة تؤكدها الأرقام الخاصة بالمهاجمين الأجنبيين وهي أن جوميس أكثر حسمًا ودقة من نظيره السوري، إذ حاول التسديد 30 مرة تخطت 27 منهم الدفاع، وجاءت 18 منهم على المرمى و9 خارجه.

السومة حاول التسديد 58 مرة، تصدى المدافعون لـ8 تسديدات ومنعوها من مواصلة المشوار تجاه المرمى، كان منهم 23 تسديدة على المرمى و27 خارجه.

هذا يعني أن نصف تسديدات جوميس على المرمى تحولت لأهداف فيما كانت نسبة السومة ما يُقارب الربع!

على صعيد الحسم واستغلال الفرص الحقيقية المتاحة، سنحت لجوميس 14 فرصة مؤكدة للتسجيل سجل منهم 8 وأهدر 6، فيما سنحت 12 للسومة سجل منهم 4 وأضاع 8.

الرقم السابق يؤكد تفوق مهاجم الهلال في الحسم، إذ وصلت نسبة ترجمته الفرص المؤكدة لأهداف إلى 57% فيما لم يتخط مهاجم الأهلي حاجز الـ34% وقد يكون هذا سببًا مباشرًا لقلة أهدافه هذا الموسم في الدوري السعودي.