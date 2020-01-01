لوشيسكو: الهلال مازال يُعاني من إرهاق دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية

المدرب الروماني يتحدث عن مواجهة الأهلي في الدوري السعودي

برر رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعبون بالإجهاد الذي مازال يُلاحقهم جراء المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

وقال المدرب الروماني أن فريقه مازال يُعاني من حالة الإجهاد تلك كونه لم يحصل على الوقت المناسب للاستشفاء والاسترجاع نتيجة ضغط المباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين و كأس خادم الحرمين الشريفي ن.

تصريحات لوشيسكو جاءت ضمن حديثه عن مواجهة الأهلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري السعودي، وهو اللقاء الذي سيُقام يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقد توقع المدرب الروماني مباراة صعبة وقوية من الجانبين، مضيفًا "يمتلك الهلال والأهلي قدرات عالية في النهج الهجومي ولذلك ستكون مواجهة الغد قوية".

تابع قائلًا حسبما نقل تويتر الهلال "حاولنا خلال الأيام الماضية تجهيز الفريق لهذه المباراة المهمة، حيث يعد الاسترجاع على الصعيدين الذهني والبدني من أهم الأمور في هذه الفترة، بسبب ضيق الوقت وتقارب المباريات".

"نخوض يوم الغد مباراة مهمة ونملك استراتيجية كاملة لخوضها بكل شغف وثقة رغم أننا لم نحظ بالوقت الكافي للإعداد والاسترجاع بعد بطولتي آسيا وكأس العالم، وهذا ما يجعل اللاعبون يتعرضون للإصابات نظير الإجهاد".

لوشيسكو نجح في قيادة الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد انتصاره في المباراة النهائية على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0، إذ هزمه ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف دون رد وكرر فوزه إيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفين نظيفين.