سوزا يدعم صفوف الأهلي قبل لقاء النصر

الراقي يحل ضيفًا على العالمي في 27 من الشهر الجاري

واصل الأهلي السعودي اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر، المقرر إقامتها في 27 من فبراير الجاري.

الراقي من المنتظر أن يحل ضيفًا على العالمي، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد مران الليلة مشاركة البرازيلي جوزيف دي سوزا بصورة طبيعية، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة التي لحقت به قبل أسابيع، لتتأكد جاهزيته للمباراة.

المزيد من الفرق

سوزا كان قد أصيب في أوائل فبراير الجاري، بتمزق جزئي في أوتار الركبة، خضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية.

تفاريس يُغادر الأهلي والكشف عن سبب جلوسه بديلًا أمام الفتح

يذكر أن العالمي حقق الفوز في مباراته بالجولة الماضية أمام الحزم، بثنائية نظيفة، سجلها عبد الإله العمري ويحيى الشهري.

أما الراقي فقد تلقى الهزيمة أمام الفتح بهدف وحيد، في المباراة المحلية الأولى لمدربه المؤقت مازن بهكلي.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يتفوق عليه الفريق العاصمي بثماني نقاط، ليحتل الوصافة.