اللاعب سيُصبح حرًا بعد أيام قليلة

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن انتهاء مفاوضات الأهلي لتجديد عقد مدافعه محمد آل فتيل، والذي سينتهي بنهاية يونيو الجاري، ذلك بعد تمسك الطرفين برأيهما خلال المفاوضات التي جرت بينهما مؤخرًا.

المدافع السعودي يُعد من أفضل المدافعين في الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة، وقد عرض عليه الأهلي تجديد العقد مقابل 2.5 مليون ريال سعودي، إلا أنه رفض وطلب الحصول على 5 ملايين ريال في الموسم الواحد.

الأهلي رد على هذا الطلب من جانب آل فتيل بالرفض التام والتمسك بعرضه الأول، إذ نقلت الصحيفة السعودية عن مصدر قوله "الأهلي قدم للاعب السقف الأعلى الخاص باللاعبين المحليين المحترفين ورفض زيادة المبلغ".

أضاف "لم يتم الاتفاق مع آل فتيل الذي بات قريبًا من الانتقال إلى أي نادٍ يرغب في ضمه، إذ تبقى له أربعة أيام وتنتهي علاقته رسميًا بالأهلي".

آل فتيل ارتبط بعدد من الأندية السعودية أبرزها النصر، وقد مهد الأهلي برفضه مطالب اللاعب المالية الطريق للفريق العاصمي لإتمام الصفقة ودعم دفاعه بمدافع صلب.

صاحب الـ29 عامًا لعب 21 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي الموسم الماضي، وقد بلغت دقة افتكاكه للكرة 62% وشتت 96 كرة وأفصد 41 هجمة للمنافسين ومنع 23 تسديدة من الوصول إلى مرماه.

يُشار إلى أن الأهلي أعلن مساء أمس تعاقده مع المدافع البرازيلي دانكلير، لكنه لن يستطيع قيده في قائمته للموسم الجديد إلا بعد تسديد ديونه المقدرة بـ124 مليون ريال سعودي والحصول على شهادة الكفاءة المالية.