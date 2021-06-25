نقاش ساخن بين المريسل والجحلان .. "الهلال هو الدكتور والبقية طلاب"

"العالميان هما الهلال والاتحاد"

شهدت حلقة الجمعة من برنامج الحصاد الرياضي جدلًا كبيرًا بين الصحفيين، عبد العزيز المريسل وعبد المحسن الجحلان، حول قيمة ناديي الهلال والنصر ومن الأفضل بينهما ومن الأكثر تعرضًا للظلم والأخطاء التحكيمية.

النصر كان قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر هنأ بها فريق كرة السلة في النادي بوصوله إلى نهائي بطولة الأندية الخليجية بفوزه على شباب الأهلي، وقد ألمح خلال التغريدة إلى تعرضه لظلم تحكيمي خلال اللقاء.

الجحلان علق على تلك التغريدة بالإشارة إلى أن النصر يشكو دومًا من ظلم التحكيم له سواء فاز أو خسر، ومضيفًا "أشعر أن النصر دومًا يشكو ظلم التحكيم له، بغض النظر عن النتيجة".

"أقول دون تعصب أنه لم يتعرض فريق لأخطاء تحكيمية كارثية محليًا وخارجيًا مثل الهلال، ولا أقول أن تلك الأخطاء متعمدة، ولكنه رغم ذلك أكثر فريق حقق بطولات، لأنه يستطيع التعويض سريعًا".

عبدالمحسن الجحلان : النصر في كل بطولة "مظلوم" .. والهلال أكثر فريق تعرض للظلم محلياً وخارجياً.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/7HLlCrbuk6 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 25, 2021

تابع الجحلان "الهلال خسر كثيرًا خارجيًا لأنه يتواجد ويُشارك دومًا بعكس أندية أخرى تُغرد خارج السرب، الطالب المجتهد يختلف عن الطالب البعيد عن الصورة، الهلال حصد العديد من البطولات المحلية والخارجية وهو بمثابة الدكتور ولا يجب انتقاده من الطلاب بل يجب الاستفادة منه ومما يُحقق من نجاحات".

تدخل المريسل في الحديث وسأل الجحلان "من العالمي؟"، فأجابه "العالميان هما الهلال والاتحاد"، ليُجيبه الأول "متى حدث هذا؟ هذا حديث جديد!، وكيف تقول أن الهلال هو الدكتور؟ أستفيد من نادٍ هُزم من 1 إلى 6 في آسيا؟ من فريق خسر بالأربعة على ملعبه؟ من فريق خسر بالخمسة مرتين خلال أسبوع، محليًا وخارجيًا؟".

عبدالمحسن الجحلان : "العالميان" هما الهلال والإتحاد ..وأول فريق "انسحب" وخسر بالخمسة خارجياً هو "النصر".

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/ubYb0kNYAC — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 25, 2021

ليعود الجحلان ويرد "أول فريق سعودي من المنطقة الوسطى خسر بالخمسة هو النصر من الاتحاد، أول من خسر خارجيًا بالخمسة هو النصر، أول من انسحب من بطولة خارجية هو النصر، رغم أنه لم يحدث له شيء يدفعه للانسحاب".

يُشار إلى أن الهلال تُوج خلال تاريخه بـ7 بطولات قارية فيما لم يحصد النصر سوى لقبين، لكن الأخير كان أول فريق سعودي يلعب في كأس العالم للأندية عام 2000.