جاريدو: أنا آخر بطل مع الأهلي في أفريقيا، ولا أزمات في النجم

مباراة حاسمة في دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي على أهمية وصعوبة مواجهة الأهلي المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم، لكن مشددًا في نفس الوقت على أن حسم التأهل سيكون في الجولة الأخيرة.

النجم الساحلي يتصدر مجموعته في ثمن النهائي برصيد 9 نقاط، وقد وصل الهلال السوداني بانتصاره على بلاتينيوم في زيمبابوي يوم أمس 1-0 إلى نفس الرصيد، فيما يتواجد الأهلي ثالثًا الآن بنقاطه السبعة وبحاجة للفوز مساء اليوم في القاهرة ليعزز آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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جاريدو تحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مشيرًا لأنه يحمل ذكريات جيدة مع الأهلي، إذ هو آخر مدرب قاده لتحقيق لقب في القارة السمراء، وهو لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014.

مضيفًا عن اللقاء "ندرك جيدًا أهمية مواجهة الأهلي وصعوبتها، لكننا قادرون على تحقيق الفوز. المباراة ستلعب دورًا مهمًا في ترتيب المجموعة لكن أعتقد أن الأمور ستحسم وتتضح تمامًا في الجولة الأخيرة".

"أرتبط بذكريات جيدة مع الأهلي، هو نادٍ كبير وعريق والمنافسة معه ومع الهلال السوداني صعبة وقوية جدًا. أنا آخر بطل مع الأهلي في أفريقيا والجميع يعلم هذا، لكني أريد التأهل للدور القادم مع النجم".

وعن أزمات الفريق التونسي، قال المدرب الإسباني "لا يوجد لدينا أزمة في حراسة المرمى، فقد تم حل الأمر بعد قيد علاء الدين أيوب. ولست قلقًا بسبب نتائج النجم المحلية الأخيرة، لأنها لا تؤثر علينا ولا تُمثل أي ضغط في مشوارنا القاري، والدليل نتائجنا القوية في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا".