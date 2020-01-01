رسميًا | أسامة الحدادي يُغادر الاتفاق بالإعارة لعام ونصف

هل يُمهد لضم وليد أزارو من الأهلي؟

أعلن الاتفاق السعودي رسميًا إعارة مدافعه التونسي أسامة الحدادي لفريق قاسم باشا التركي لمدة موسم ونصف تبدأ من سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ولم يُعلن النادي السعودي عن أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة، بل اكتفى بالإشارة لها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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الظهير الأيسر صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للاتفاق قادمًا من ديجون في صفقة انتقال حر بداية الموسم الجاري، وقد وقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2023.

ورغم أن الحدادي لعب 14 مباراة مع فارس الدهناء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إلا أن الإدارة فضلت رحيله في ميركاتو يناير.

وترى العديد من التقارير الصحفية أن التخلي عن الحدادي يأتي تمهيدًا لضم وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا بنهاية الموسم، إذ أعلن النادي المصري عن تلقيه عرضًا رسميًا من الاتفاق.

يُذكر أن الاتفاق كان قد أعلن قبل عدة أيام عن ضم البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا من سيريزو أوسكار الياباني ليُعوض غياب مواطنه روجيرو كوتينيو "روجيرينيو" الذي انتهى موسمه بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الرائد في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في ديسمبر الماضي.

يُشار لأن الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ10 برصيد 17 نقطة، وسيلعب الجولة القادمة أمام النصر في مباراة ستلعب يوم الجمعة القادم على استاد الأمير محمد بن فهد وستكون ختام مشوار الفريق في الدور الأول من الدوري السعودي.